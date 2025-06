Pássaro morre preso na gaiola em incêndio; aquecedor é suspeito

O incêndio que destruiu por completo um apartamento no condomínio Viva Vida Paineiras, em Piracicaba, na manhã desta quarta-feira (18), teve uma vítima silenciosa: o passarinho de estimação da família.

Segundo informações, o fogo pode ter começado após um possível curto-circuito em um aquecedor. As chamas se espalharam rapidamente pelos cômodos, e foram controladas após a chegada do Corpo de Bombeiros, que também atuou no rescaldo. Outras hipóteses também estão sendo avaliadas.

A Defesa Civil esteve no apartamento e recomendou que os moradores aguardassem a visita dos engenheiros, devido aos danos estruturais. A liberação para que a família possa retornar ao imóvel dependerá de uma avaliação técnica.

Apesar de não haver feridos humanos, o trauma da perda e os prejuízos materiais são grandes.