Piracicaba é premiada pela Federação Paulista

Presente no evento, o secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, destacou a importância da premiação. “As corridas de ruas já são tradição em nosso município. Além de reunir centenas de atletas, também gera impacto para economia e setor de serviços da cidade. Muito nos orgulha receber esse reconhecimento da entidade máxima do atletismo paulista”.

Em 2024, de acordo com a FPA, houve um aumento de 42% no número de provas realizadas em todo Estado, em relação à edição anterior, passando de 515 para 734. Durante o evento, foram incluídas categorias por porte de corrida e organizador, baseadas na quantidade de participantes das provas. Houve ainda a premiação de empresas de cronometragem, divididas em duas categorias.

Piracicaba recebeu o Prêmio Excelência da FPA (Federação Paulista de Futebol) durante evento realizado na noite desta terça-feira (17), no Teatro Gazeta (Fundação Cásper Libero), em São Paulo. Na ocasião, o município recebeu troféu de segundo lugar com a maior quantidade de corridas de rua na região B, que engloba 32 cidades da região, entre elas, Campinas, Limeira e Jundiaí.

De acordo com ele, a Selam (Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras) tem responsabilidade de gerenciar o calendário de eventos esportivos do município, em parceria, no caso das corridas de rua, com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, que viabiliza a execução dos eventos nas vias públicas no município.

“Até o fim do ano já estão programadas outras 32 corridas e caminhadas que reúnem centenas de participantes de Piracicaba e toda região”. O secretário-executivo Claudinei Arruda também marcou presença no evento de premiação.