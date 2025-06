Pressão alta? Novo limite pode mudar seu diagnóstico; descubra

Nos últimos anos, a hipertensão arterial tem sido tema de preocupação crescente entre profissionais da área da saúde, em razão de seu impacto contínuo na população adulta. A condição, também conhecida como pressão alta, exige acompanhamento constante para reduzir os riscos associados a complicações cardiovasculares.

O que motivou a mudança nos parâmetros da hipertensão arterial?

Recentemente, entidades cardiológicas da Argentina revisaram os critérios para o diagnóstico e controle da pressão arterial, reduzindo os limites considerados seguros. Até 2024, o valor de referência para uma pressão controlada era de 140/90 mmHg (14 por 9). Com base em novos estudos científicos, o limite recomendado foi ajustado para 130/80 mmHg (13 por 8). A alteração tem como objetivo ampliar a prevenção de doenças como infarto e acidente vascular cerebral (AVC), que estão entre as principais causas de óbito precoce no país e em outras regiões do mundo.