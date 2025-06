Frente fria vai embora e calor domina Piracicaba no feriadão

Will Baldine/JP

Com isso, os termômetros voltam a subir. As temperaturas máximas previstas para os próximos dias variam entre 27ºC e 29ºC. As mínimas, que na semana anterior ficaram entre 7ºC e 12ºC, devem se manter entre 13ºC e 15ºC ao longo da semana.

A partir desta quarta-feira (18), Piracicaba (SP) passará a ser influenciada por uma massa de ar seco, com o fim da frente fria que atuava sobre a região. Um bloqueio atmosférico sobre o Centro-Sul do país, incluindo todo o estado de São Paulo, impede a formação de nuvens de chuva e a entrada de novas ondas de frio.

A previsão indica a manutenção de céu claro ou com pouca nebulosidade até o fim do outono, que termina oficialmente nesta sexta-feira (20), às 23h42. Não há expectativa de chuva para os próximos dias.

A alta pressão atmosférica sobre a região deve continuar até o final da semana. Esse sistema contribui para a elevação das temperaturas e redução da umidade relativa do ar, característica comum do início do inverno na região.

No final de semana, a previsão é de tempo seco e elevação acentuada das temperaturas, com manutenção do padrão atmosférico atual. Autoridades de saúde orientam a população a manter a hidratação, principalmente em períodos de baixa umidade.