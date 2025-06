Veja o que funciona em Piracicaba no feriado de Corpus Christi

Lazer e Cultura

• Zoológico: 9h às 16h

• Paraíso da Criança: 9h às 20h

• Parques públicos: abertos com horários normais

• Museu da Água e Aquário: 9h às 17h

• Museu Prudente de Moraes: aberto de 19 a 21/06, das 10h às 14h

• Museu da Imagem e do Som: fechado dia 19/06, aberto dias 20 e 21/06 (16h às 22h)

• Armazém 8A: fechado dias 19 e 20/06, aberto dias 21 e 22/06 (9h às 17h)

• Casa do Povoador: fechada dias 19 e 20/06, aberta dias 21 e 22/06 (13h às 17h)

• Teatro Dr. Losso Netto: fechado dias 19 e 20/06, aberto dias 21 e 22/06 com bilheteria a partir das 15h

• Teatro Erotídes de Campos: fechado de 19 a 21/06, aberto no dia 22/06 a partir das 15h

• Biblioteca Pública e Centros Culturais: fechados de 19 a 22/06

• Quiosque da Leitura: fechado de 19 a 21/06; aberto dia 22/06 (8h às 12h)

Turismo