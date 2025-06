Passeio no Engenho Central resgata história local neste domingo

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realiza no próximo domingo, 22 de junho, às 8h, mais uma edição do Passeio Histórico no Parque do Engenho Central. A ação cultural é gratuita e oferece 60 vagas mediante inscrição prévia, que pode ser feita pelo site oficial do evento. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3403-2600.

Percurso revela passado do Engenho Central

Conduzido pelo coordenador do Engenho, Pedro Maurano, e pelo historiador do Museu Prudente de Moraes, Maurício Beraldo, o passeio propõe um mergulho no passado industrial da cidade. O trajeto começa no portal do Engenho Central e percorre diversos pontos do complexo, com explicações sobre o funcionamento dos antigos armazéns e a história da Société de Sucreries Brésiliennes, empresa francesa que administrava o local.