Hábitos que atraem escorpiões: veja como evitar riscos em casa

A Secretaria Municipal de Saúde e especialistas em controle de pragas recomendam uma série de cuidados simples que ajudam a manter escorpiões longe:

• Instale telas em ralos e mantenha-os fechados fora de uso;

• Vede frestas e buracos em paredes, janelas e portas, principalmente no térreo;

• Evite roupas e calçados no chão, especialmente em áreas externas ou de pouco uso;

• Limpe regularmente quintais e jardins, removendo folhas, lixo e entulhos;

• Controle a presença de baratas com dedetizações e cuidados com o lixo;

Em caso de acidente, o atendimento imediato deve ser buscado. Em Piracicaba, as unidades preparadas para esses casos são a UPA Vila Cristina e a Santa Casa de Misericórdia. O atendimento rápido é especialmente importante para crianças menores de 10 anos e idosos, que são mais vulneráveis à toxina.