Homem que agrediu criança em festa junina é liberado pela Polícia

Um homem de 41 anos, identificado como Douglas Filipe Parisio Lima, foi liberado após assinar um termo circunstanciado em uma delegacia do Distrito Federal, depois de ser acusado de agredir uma criança de 4 anos durante uma festa junina no último domingo (15). O incidente, que chocou pais e convidados, ocorreu no palco de uma apresentação infantil no Colégio Liceu, em Vicente Pires.

Imagens que circularam amplamente nas redes sociais mostram Douglas Filipe invadindo o palco, empurrando e derrubando a criança. Rapidamente, pais de outros alunos intervieram, derrubando o agressor do palco, enquanto outros adultos corriam para proteger as crianças.