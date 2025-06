Justiça espanhola condena 4 réus por enforcar boneco de Vini Jr.

A Justiça espanhola condenou nesta segunda-feira (16) quatro indivíduos à prisão pelo ato de pendurar um boneco simulando o enforcamento do jogador Vinicius Jr. em Madri. A informação foi confirmada em comunicado pela LaLiga, organizadora do campeonato espanhol de futebol.

Segundo a sentença emitida pela Corte Provincial de Madri, três dos réus foram condenados a 14 meses de prisão por crimes de ódio e ameaças. O quarto condenado recebeu uma pena de 22 meses de reclusão pelos mesmos crimes, com o agravante de ter divulgado as imagens do ato na internet.