Piracicaba já soma mais de 600 acidentes com escorpião em 2025

Diante do cenário, a Secretaria Municipal de Saúde tem intensificado ações de orientação e prevenção. Nesta semana, as equipes do Departamento de Controle de Sinantrópicos atuaram no bairro Piracicamirim, após solicitação feita por moradores por meio do canal SIP 156. Durante a ação, cerca de 500 residências foram visitadas, com 233 vistorias realizadas e 27 recusas ao atendimento dos agentes.

Piracicaba já registrou 626 acidentes com escorpião entre 1º de janeiro e 15 de junho de 2025, conforme dados provisórios da Vigilância Epidemiológica Municipal. Apesar do alto número de ocorrências, não houve mortes neste período. Em comparação, o município somou 1.240 acidentes em todo o ano de 2024 e 1.458 em 2023, quando foi registrada uma morte causada pela picada do animal peçonhento.

A gerente do Cevisa (Centro de Vigilância em Saúde), Carina Baron, explicou que as ações ocorreram nas ruas Rio Grande do Norte, Território do Acre, Equador, Argentina, Bolívia e Uruguai. “Estamos orientando os moradores para evitar acidentes com escorpiões. Paralelamente, nossa equipe pedagógica fará palestras voltadas a crianças e adolescentes nas escolas públicas e na unidade de saúde da região”, afirmou.

Prevenção

A pensionista Elisa Penteado de Souza Bettoni, de 73 anos, moradora do bairro, recebeu os agentes do CCZ em sua casa na última quinta-feira (12). “Todo dia a gente aprende uma coisa nova. Eu não sabia que os escorpiões podiam subir pelas paredes e se esconder nas cortinas. Além disso, vi com os fiscais que preciso reforçar os cuidados com os ralos de casa”, relatou.

Após o Piracicamirim, as equipes seguem com o trabalho educativo e preventivo no bairro São Dimas.

A Secretaria de Saúde orienta que, em caso de acidente com escorpião, principalmente com crianças menores de 10 anos, a vítima deve ser levada imediatamente à UPA Vila Cristina (Rua Dona Anésia, 950 – bairro Jaraguá) ou à Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba (Avenida Independência, 953 – Bairro Alto), unidades preparadas para esse tipo de atendimento.