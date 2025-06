Conheça a doença que já matou milhares no Brasil em 2025

Mais de 10 mil casos e mortes foram registrados em 2025 em diferentes regiões do Brasil. A febre Oropouche, transmitida por pequenos mosquitos como o maruim, tem ganhado espaço entre as principais ameaças à saúde pública nacional. Com sintomas similares aos de outras arboviroses, a doença já se espalhou por áreas urbanas e preocupa pelo potencial de agravamento em grupos de risco.

VEJA MAIS:

A propagação do vírus tem sido impulsionada por fatores como o desmatamento, a urbanização acelerada e o aumento de criadouros de mosquitos nas cidades. Estados da Região Norte, como Amazonas e Pará, lideram o número de casos. Cidades como Manaus e Belém também estão entre as mais afetadas, refletindo a rápida adaptação dos vetores aos centros urbanos.

Transmissão favorecida por mudanças ambientais