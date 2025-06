“Achei que ia morrer”, diz sobrevivente de acidente aéreo

Era para ser uma viagem qualquer, um voo com destino a Londres, mas em segundos tudo virou um terror. O Boeing 787-8 da Air India mal saiu do chão em Ahmedabad, na Índia, e caiu com tanques cheios e 242 pessoas a bordo, explodindo em seguida. Só ele sobreviveu. Apenas ele.

Vishwash Kumar Ramesh, de 40 anos, não sabe como está vivo. Ainda com o corpo ferido e a alma despedaçada, ele tenta montar, pedaço por pedaço, as imagens que ainda martelam sua cabeça desde a manhã desta quinta-feira (12).

“Ouvi um barulho seco, senti como se o avião tivesse travado no ar. Foi rápido demais. As luzes acenderam do nada, nas cores verde e branco dentro da aeronave. Depois veio a explosão. Tudo virou fumaça, fogo, pânico”, contou Ramesh, em Hindi, ainda deitado no hospital.

O assento 11A, onde ele estava, desapareceu e após o salto pela porta de emergência da aeronave, ele foi encontrado em meio aos destroços, com queimaduras leves, fraturas e sem acreditar que estava respirando. O irmão, que viajava com ele, não teve a mesma sorte. Ramesh não conseguiu encontrá-lo entre os gritos. “Olhei para os destroços e ele não estava mais lá. Só vi fogo. Só ouvi gritos. Achei que ia morrer ali mesmo.

O avião, completamente abastecido, explodiu instantes após a decolagem, caindo sobre uma área urbana. Pelo menos 24 pessoas morreram também no solo.