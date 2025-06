Festival Junino de Piracicaba começa nesta sexta-feira no Engenho

O Engenho Central, em Piracicaba, será o local do Festival Junino entre os dias 13 e 15 de junho. A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura em conjunto com o Centro de Tradições Nordestinas (CTN) e conta com o apoio da Secretaria de Turismo e da ECO Promoções e Eventos. A entrada é gratuita.

Saiba Mais:

A abertura do festival ocorre na sexta-feira (13), a partir das 16h, com a "Hora da Inclusão" — período com som ambiente e sem apresentações, voltado a pessoas com autismo, deficiência sensorial ou sensibilidade auditiva. A ação também ocorrerá no sábado (14), das 15h às 16h, e no domingo (15), das 11h às 12h. Durante esses horários, o acesso à recreação será gratuito para pessoas com deficiência.