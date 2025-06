Minoxidil causa impotência? Entenda como funciona o medicamento

O uso do minoxidil pode ocasionar reações adversas. Na forma tópica, os efeitos mais relatados são irritação, coceira e dermatite no local de aplicação. Já a forma oral pode causar efeitos sistêmicos, como taquicardia, palpitações, retenção de líquidos e hipertricose — crescimento excessivo de pelos em diferentes regiões do corpo.

Diante desses riscos, o uso sem orientação médica não é recomendado. A prescrição deve considerar o histórico clínico e a avaliação dermatológica para definir a formulação e a dosagem adequadas.

Realmente causa impotência?

Não há evidências científicas que relacionem o uso do minoxidil com impotência sexual. Também não há fórmula exclusiva para mulheres, mas a dosagem pode ser ajustada conforme orientação do profissional de saúde. O medicamento pode ser utilizado em qualquer região com presença de pelos, incluindo sobrancelhas.