Homem leva cavalo furtado no meio da rodovia Anhanguera e é preso

Segundo informações do Centro de Operações e Inteligência (COPI), a ocorrência teve início após motoristas denunciarem a presença de um veículo que trafegava pela via puxando um cavalo por meio de uma corda.

Agentes do Pelotão Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionados e localizaram o suspeito ainda na região. Ao ser abordado, ele informou que havia feito uma troca do animal por uma bicicleta motorizada no bairro José Cortez e que pretendia levá-lo até o bairro Nova Limeira.

A versão foi verificada pelos agentes e descartada. O cavalo possuía chip de identificação e foi reconhecido como um dos animais furtados do Horto Florestal de Limeira na noite anterior. A confirmação do furto foi feita com base nos registros do sistema de marcação.