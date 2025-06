Pedro Severino tem alta no hospital após 98 dias internado

“Durante todo o período de internação, Pedro esteve sob rigoroso monitoramento na UTI, passando por diversos exames e procedimentos cirúrgicos, incluindo a reconstrução da parte frontal do crânio, que foi considerada bem-sucedida, conforme boletim médico divulgado em 23 de maio“, completou o comunicado.

O pai do atleta, Lucas Severino, publicou imagens do filho no Instagram e agradeceu as orações e o hospital. "Todos que oraram, todos que jejuaram, todos que fizeram promessas, todos que se encontraram com Deus, todos que choraram, todos acreditaram, todos sem exceção do hospital @unimedribeiraopreto que incansavelmente não desistiram, mesmo quando o diagnóstico não era favorável, muito obrigado! Todos vocês salvaram o Pedro e toda nossa família! Vocês foram enviados por Deus para nos proteger e renovar nossa fé todos os dias!"