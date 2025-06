Marcos Leme conquista novo título e mira Sul-Americano

Marcos já se prepara para o Campeonato Paulista Máster de Atletismo, que acontece nos dias 12 e 13 de julho, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo. “Vou disputar novamente o lançamento do martelo, o martelete, o peso e o disco. São quatro provas individuais, porque o pentatlo de lançamento são cinco provas, e não vou disputar o dardo”, explica. Em setembro, ele participa do Campeonato Brasileiro, onde pretende conquistar vaga para o Campeonato Sul-Americano, em Santiago, no Chile, no final de novembro. “Você tem que ter objetivos. Tenho interesse em participar do Sul-Americano, só que tudo depende de recurso financeiro. Pra disputar esse campeonato no Chile, é um custo que não fica menos que 10 mil reais”, afirma Marcos.

Sem apoio governamental, ele conta com o patrocínio pontual de empresas locais ou utiliza recursos próprios para viabilizar sua participação em torneios. “Quero agradecer as empresas que me apoiaram nessa última competição: Turbimac, Interseg, Energel, Mica, Casa Olivetti e a Qualiart, que fez nossas camisetas.”

Seus treinos são realizados no SESI Piracicaba, onde ele paga mensalidade para usar o espaço. “Quando retornei ao atletismo, procurei a Secretaria de Esportes para ver se tinham material para empréstimo, mas não tinham”, conta. Os equipamentos foram comprados por conta própria — muitos deles importados, já que não há produção nacional. Durante os treinos, Marcos chama a atenção de jovens que se interessam pelas modalidades. “O esporte cria responsabilidade, disciplina e memória. Piracicaba é um berço de atletas, tudo depende do investimento por trás. O mais importante é que a criança faça algum esporte que goste, e caso se destaque, que existam projetos e instituições que possam ajudá-la.”