Manhã gelada - Veja o clima dessa quarta em Piracicaba

Depois de uma madrugada fria de doer, os piracicabanos podem esperar uma quarta-feira (11) com sol firme no céu e temperaturas amenas. De acordo com dados do portal Tempo Agora, o dia deve ser seco, com máximas chegando aos 21°C e mínimas marcando os 10°C. Quem acordou cedo certamente sentiu o friozinho cortante da madrugada. Mas ao longo do dia, o sol aparece e garante um clima mais agradável, especialmente à tarde. Já à noite, os termômetros devem voltar a cair, com previsão de 15°C.

E pode guardar o guarda-chuva: não há previsão de chuva para hoje. O tempo seco predomina e a umidade relativa do ar deve variar bastante, indo de 56% nas horas mais quentes até 100% nos momentos mais frios e úmidos. Os ventos também dão o ar da graça, mas sem causar alarde. A velocidade média ao longo do dia deve girar em torno de 6 km/h, com picos de até 10 km/h à noite.