Brasil se classifica para Copa do Mundo com gol sofrido

A vitória veio justamente no dia do 66º aniversário do treinador italiano, homenageado com mosaico nas arquibancadas. Com os 3 pontos, o Brasil chegou aos 25, subiu para a terceira posição nas Eliminatórias Sul-Americanas e se livrou matematicamente da ameaça de ficar fora do Mundial. O Paraguai, por sua vez, estacionou nos 24 e caiu para o quinto lugar.

Num jogo de baixo brilho e cheio de tensão, o Brasil venceu o Paraguai por 1 a 0, na noite desta terça-feira (10), em Itaquera. O gol solitário de Vinícius Júnior, nos minutos finais do primeiro tempo, garantiu a vaga da Seleção na Copa do Mundo de 2026. Apesar do resultado positivo, a atuação apagada levantou dúvidas sobre o real preparo do time comandado por Carlo Ancelotti.

O Brasil entrou em campo já sabendo o que precisava fazer: vencer, após o Uruguai bater a Venezuela por 2 a 0. Ancelotti mexeu na equipe, colocando Raphinha no lugar de Gerson e promovendo Matheus Cunha e Martinelli no ataque. A movimentação ofensiva, prometida pelo técnico, apareceu apenas em lampejos. Do outro lado, o Paraguai apostou no contra-ataque e dificultou as investidas brasileiras. A primeira etapa foi marcada por um duelo travado em um curto espaço de campo, com o Brasil tentando furar a defesa adversária, e Martinelli se destacando pela esquerda.

Depois de momentos de instabilidade e até sustos na área de Alisson, a Seleção finalmente conseguiu abrir o placar. Aos 44 minutos, Matheus Cunha pegou rebote e cruzou rasteiro para Vinícius Júnior, que apareceu livre entre os zagueiros para empurrar para o gol e desabafar na comemoração com um abraço no treinador.

Ancelotti discreto, mas decisivo

Mesmo sendo o aniversariante do dia, Carlo Ancelotti manteve seu estilo reservado, mas atento. Chamou Marquinhos para orientações e chegou a reclamar da cera do goleiro Gatito Fernández. Ainda no primeiro tempo, viu Matheus Cunha quase ampliar, obrigando Gatito a fazer grande defesa após jogada de Martinelli.