Delegação viaja neste sábado para a competição

Com as equipes de damas (masculino e feminino) e futebol masculino, os primeiros atletas de Piracicaba viajam neste sábado (14) para disputa da fase final dos Jogos Abertos da Juventude. A competição realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes, acontece em Lençóis Paulista até o dia 22 de junho. A expectativa é reunir 4.000 atletas.

Coordenadas pela Prefeitura Municipal, por meio da Selam (Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras), a delegação de Piracicaba contará com 50 pessoas, entre atletas, comissões técnicas e dirigentes. As equipes classificadas são atletismo (masculino), damas (masculino e feminino), futebol de campo (masculino) e ginástica artística (masculino e feminino).

