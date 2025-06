Polícia prende traficantes motorizados em Piracicaba

Durante as investigações, os policiais descobriram que ele fornecia drogas para outro ponto de tráfico no bairro Monte Líbano, controlado por um homem de 33 anos. Os dois indivíduos foram flagrados após fracionarem e embalaram drogas em uma casa no Jardim Glória.

O homem de 33 anos foi abordado no Monte Líbano com quatro porções de maconha e R$ 12 em dinheiro. Já o comparsa foi encontrado no Jardim Glória, perto do imóvel onde as drogas estavam sendo manipuladas.

Dentro da casa, a polícia apreendeu 160 porções de maconha prontas para venda, um pedaço maior da droga, facas com vestígios de maconha, três balanças de precisão, materiais para embalo, anotações do tráfico, um saco com eppendorfs vazios e R$ 50 em espécie. Também foi localizado o capacete que o suspeito usava na fuga da semana anterior.

Na casa do segundo suspeito, a polícia encontrou ainda dois pedaços de tijolo de maconha, três porções da mesma droga e seis porções de cocaína. Os dois homens receberam voz de prisão em flagrante e foram levados para a sede da DEIC, onde o caso foi registrado pelo delegado Dr. Demetrios Gondim Coelho. Eles permanecem presos à disposição da Justiça.