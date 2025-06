VÍDEO: Touro escapa de celebração e fere ao menos 30 pessoas

Ao menos 30 pessoas ficaram feridas no domingo, 8 de junho, após um touro escapar durante uma tourada realizada como parte de uma celebração religiosa na comunidade de Andamarca, localizada na região de Ayacucho, no Peru.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Infobae, parte dos feridos caiu de áreas elevadas ao tentar fugir, enquanto outros foram atingidos diretamente pelo touro.

O Hospital Regional de Ayacucho informou que seis vítimas foram hospitalizadas com ferimentos graves. Um dos pacientes sofreu cortes e traumatismo craniano de grau moderado. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento no local.

A celebração contou com a presença de moradores e visitantes, sendo realizada em uma área com acesso às principais vias da comunidade. Autoridades locais iniciaram uma investigação para identificar as causas do incidente e avaliar as condições de segurança do evento.