Saúde confirma 3ª morte por dengue em Piracicaba

A Vigilância Epidemiológica, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, confirmou o terceiro óbito por dengue em Piracicaba em 2025. O resultado veio após exames do Instituto Adolfo Lutz e conclusão de investigação epidemiológica realizada pela Vigilância Epidemiológica Municipal. O caso é de uma paciente do sexo feminino, na faixa etária entre 20 e 29 anos, sem comorbidades e residente na região Oeste, sendo o óbito ocorrido entre os dias 27/04 e 03/05, sem classificação para sorotipo da dengue. Os outros dois óbitos já confirmados foram de pacientes do sexo feminino, idosas, com comorbidades e residente na região Sul.

Saiba Mais:

De acordo com a Vigilância Epidemiológica (VE), de 01/01 a 23/05/25 – em dados provisórios – foram 15.684 notificações para a dengue com 4.592 confirmados. No mesmo período de 2024, em dados consolidados, foram 45.479 notificações, 22.731 casos confirmados e 15 óbitos.