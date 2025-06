Inflação no Brasil registra alta em maio; veja o que aumentou

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do Brasil, registrou uma alta de 0,26% em maio, conforme dados divulgados nesta terça-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar da taxa ser a menor para o mês desde 2023 (quando subiu 0,23%), a desaceleração de 0,17 ponto percentual (p.p.) em relação a abril (0,43%) trouxe um misto de alívio e preocupação.

No acumulado do ano, a inflação soma 2,75%. Nos últimos 12 meses, o IPCA desacelerou para 5,32%, após um período de alta, mostrando um leve recuo em relação aos 5,53% do mês anterior.

O que puxou e o que freou os preços