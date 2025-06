STF inicia julgamento de Bolsonaro por golpe; entenda a acusação

Além disso, a acusação indica que o ex-presidente interferiu diretamente na conclusão do relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas. Segundo a Procuradoria, há indícios de que Bolsonaro tinha conhecimento do Plano Punhal Verde Amarelo, um esquema que teria como objetivo o assassinato de autoridades.

Com isso, o ex-presidente do Brasil vem sendo acusado dos seguintes crimes: