Escândalo: Virginia e Deolane indiciadas; Veja a lista completa

• Adélia de Jesus Soares: Acusada de lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa, com suspeitas de envolvimento em plataformas de apostas estrangeiras ligadas a uma "máfia chinesa".

• Ana Beatriz Scipiao Barros: Enfrenta acusações de contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada, e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa.

• Bruno Viana Rodrigues: Sócio de uma empresa de publicidade, é acusado de lavagem de dinheiro, organização criminosa e exploração ilegal de jogos de azar.

• Daniel Pardim Tavares Gonçalves: Alvo de indiciamento por falso testemunho, além de lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa, em conexão com Adélia de Jesus Soares.

• Erlan Ribeiro Lima Oliveira: Apontado por crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, ligado a movimentações financeiras para ocultar a origem de valores de apostas.

• Fernando Oliveira Lima: Também acusado de lavagem de dinheiro e associação criminosa, com participação em movimentações financeiras irregulares.

• Jair Machado Junior: Indicado por contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada, e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa.

• Jorge Barbosa Dias: Proprietário da plataforma MarjoSports, é suspeito de lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal e exploração ilegal de jogos de azar.

• José Daniel Carvalho Saturino: As acusações incluem contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada, e os crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa.

• Leila Pardim Tavares Lima: Acusada de contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada, e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa, com proximidade familiar e empresarial com Daniel Pardim.

• Marcella Ferraz de Oliveira: Também indicada por contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada, e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa.

• Marcus Vinicius Freire de Lima e Silva: Com o maior número de acusações, incluindo lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, exploração de jogos de azar, associação criminosa, tentativa de influência indevida no Poder Judiciário, corrupção ativa e tráfico de influência.

• Pâmela de Souza Drudi: A influenciadora é acusada de publicidade enganosa e estelionato, por supostamente enganar seus seguidores com vídeos e simulações irreais de ganhos em apostas.

• Toni Macedo da Silveira Rodrigues: Indicado por lavagem de dinheiro e associação criminosa, com envolvimento em movimentações de recursos para ocultar valores de apostas.

A relatora também solicitou a investigação da empresa Paybrokers, suspeita de operar um complexo sistema de transações financeiras para movimentar recursos de jogos de azar online, muitos deles sem regulamentação.