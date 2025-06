Alerta de ar seco - Veja o clima desta terça em Piracicaba

A terça-feira (10) será de sol firme e sem nuvens em Piracicaba. A previsão aponta um dia seco, com grande variação na umidade do ar e temperaturas amenas. Os dados são do portal meteorológico Tempo Agora. O dia começou com termômetros marcando 17°C durante a madrugada, baixando para 15°C nas primeiras horas da manhã. À tarde, a máxima prevista é de 21°C, com sensação térmica um pouco mais elevada devido ao tempo aberto.

A umidade relativa do ar deve oscilar bastante durante o dia. Os índices vão de 63% a 95%, exigindo atenção redobrada com a hidratação e a saúde respiratória, principalmente durante os horários mais secos. Não há expectativa de chuva em nenhum período do dia. O tempo firme deve predominar até o início da noite, favorecendo atividades ao ar livre, desde que sejam tomados os devidos cuidados com o sol e o ressecamento do ar.