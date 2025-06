Inscrições para concurso de professor substituto terminam sexta

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.vunesp.com.br; a taxa de inscrição é de R$ 67,90. A prova objetiva está prevista para o dia 3 de agosto e será composta por 40 questões, distribuídas entre língua portuguesa (10), matemática (10) e conhecimentos específicos (20), com duração de três horas. Os candidatos às vagas de Educação Infantil farão a prova às 8h e, os de Ensino Fundamental, às 14h.

São 70 vagas para professor substituto de Educação Infantil e 50 para Ensino Fundamental, com carga horária de 150 horas mensais e remuneração de R$ 26,62 por hora/aula.

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Piracicaba que oferece 120 vagas para professores substitutos temporários terminam nesta sexta-feira (13). Organizado pela Fundação Vunesp, o processo seletivo contempla oportunidades para atuação na Educação Infantil e no Ensino Fundamental da rede municipal.

Os requisitos para concorrer às vagas incluem formação específica, conforme os seguintes critérios: para a Educação Infantil, é exigido o ensino médio completo na modalidade normal, também conhecido como Magistério, ou curso superior denominado Normal Superior, ou ainda licenciatura em Pedagogia, todos com habilitação específica para atuar na Educação Infantil. Já para o Ensino Fundamental, a exigência é ter o ensino médio completo na modalidade normal, também conhecido como Magistério, ou curso superior denominado Normal Superior, ou licenciatura em Pedagogia, todos com formação específica para atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Saiba Mais:

O edital também reserva vagas para candidatos com deficiência (PcD) e candidatos autodeclarados afrodescendentes: 4 vagas PcD e 14 afrodescendentes para Educação Infantil; e 3 vagas PcD e 10 afrodescendentes para Ensino Fundamental.