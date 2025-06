Corinthians e Flamengo duelam pelo topo do Brasileirão

Na noite desta segunda-feira (9), o Corinthians recebe o Flamengo no Estádio do Canindé, em São Paulo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A partida, que começa às 20h, promete fortes emoções, já que coloca frente a frente duas equipes bem posicionadas na tabela e com olho nas fases finais da competição.

Os torcedores poderão acompanhar o clássico nacional pelo SporTV.

Momento das equipes