Família morta em tragédia foi sepultada neste sábado

Moradores da região ainda estão impactados pelo crime ocorrido na manhã desta sexta-feira (6). Segundo a polícia, Rafael Horta, advogado e servidor público municipal, matou a esposa e o filho de apenas dois meses a tiros dentro da residência da família, no condomínio Rolland I. Em seguida, ele cometeu suicídio.

Os corpos de Rafael Horta, Cristiane Laurito e do pequeno Théo, de apenas dois meses, foram enterrados neste sábado (7), em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

O velório aconteceu 13h no Monumental Bom Pastor, com sepultamento às 16h30, no Cemitério Saudade II, em Limeira.

A tragédia foi descoberta pelo pai de Rafael, que se dirigiu até a casa buscar o neto para uma consulta médica por volta das 11h. Sem obter resposta ao chegar, ele entrou e encontrou os três mortos sobre a cama no quarto.

Segundo informações, uma faxineira esteve na casa no início da manhã, mas não entrou no quarto. Ela limpou o restante da casa e deixou um bilhete para Cristiane informando que não havia conseguido acessar o cômodo.