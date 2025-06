Homem tenta se jogar de passarela no Cecap em Piracicaba

O homem subiu na estrutura da passarela José Maria Ferreira por volta das 6h30 com a intenção de pular na rodovia. Populares que presenciaram a cena acionaram imediatamente as equipes de emergência. O trecho foi interditado até que a situação fosse controlada, com o homem sendo convencido a desistir do ato.

A situação durou cerca de cinco horas e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do serviço de resgate da concessionária que administra a rodovia.

Um homem ameaçou se jogar da passarela do Cecap, localizada na Rodovia do Açúcar, em Piracicaba, na tarde deste sábado (7).

Após a negociação bem-sucedida, por volta das 11h30 a vítima foi encaminhada por equipes de resgate a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico.

Durante as longas horas de negociação, muitos moradores do Cecap e de bairros vizinhos acompanharam o caso com apreensão. Familiares do homem também estiveram no local, visivelmente angustiados.