6 pontos para se entender a polêmica na Fábrica da Boyes

6. 2024-2025: pedidos de tombamento federal e decisão judicial suspende o projeto

Ainda em 2024 foram feitos dois pedidos de tombamento do Complexo Beira Rio (onde a Boyes está inserida), um ao Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e outra ao Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) - a área, compreendida entre as pontes do Mirante e do Morato já é tombada pelo município desde 2004.

No último dia 03, uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu eventuais intervenções. O despacho apontou a existência de “risco concreto do ‘Projeto Beira Rio’”. A decisão veio após uma audiência pública organizada pelo Condephaat.