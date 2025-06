Católicos registram menor índice da história; VEJA os números

A maior pesquisa demográfica do Brasil confirma uma mudança expressiva no cenário religioso do país: a queda inédita do número de católicos e o crescimento contínuo dos evangélicos. Os dados, divulgados nesta sexta-feira (6), fazem parte do Censo Demográfico 2022, realizado pelo IBGE.

Segundo os números, a proporção de católicos caiu de 65,1% em 2010 para 56,7% em 2022 — a menor registrada desde o início da série histórica, em 1872. Já os evangélicos saltaram de 21,6% para 26,9% no mesmo período, atingindo o maior percentual já registrado no Brasil.

Jovens puxam transformação