Sinal oculto nos dedos pode indicar câncer de pulmão; descubra

O câncer de pulmão está entre os tipos de neoplasia com maior número de mortes no mundo. Dados do Ministério da Saúde, com base em estimativas globais de 2020, mostram que a doença ocupa a primeira posição em mortalidade entre homens e a segunda entre mulheres. A identificação precoce do tumor é considerada um fator importante para o tratamento.

Pesquisas científicas recentes têm apontado novos caminhos para o diagnóstico inicial da doença. Um desses sinais é uma condição conhecida como baqueteamento digital, em que ocorre uma modificação na forma dos dedos e unhas. Nesse quadro, as pontas dos dedos se tornam mais arredondadas, com as unhas encurvadas e amolecidas.