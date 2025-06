Oruam sobe em ônibus e causa tumulto em saída de presídio

Na tarde desta terça-feira (3), a liberação do 'cantor' MC Poze do Rodo gerou aglomeração e protestos em frente ao Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Imagens da ação circularam nas redes sociais ao longo do dia. Mais cedo, Oruam também foi visto conduzindo uma motocicleta, sem capacete, pelas ruas da região, comemorando a soltura do colega.

A esposa de MC Poze, Viviane Noronha, esteve no local acompanhando a movimentação, que contou com a presença de fãs. Parte do grupo levou cestas básicas ao presídio. De acordo com Noronha, os alimentos devem ser destinados posteriormente a pessoas em situação de vulnerabilidade.

A detenção de Poze foi alvo de críticas por parte de Oruam, que se manifestou em plataformas digitais. Em uma das publicações, afirmou que o artista não tem envolvimento com organizações criminosas e que a prisão seria injustificada. Ele também participou, no sábado (31), de uma manifestação em apoio ao cantor, ao lado da esposa de Poze.