Jovem sobrevive após ser esmagado por 500 kg de vidro

A operação de resgate foi feita com muito cuidado para evitar novos ferimentos. Equipes dos bombeiros e do Samu chegaram ao local por volta das 19h e trabalharam para retirar, uma a uma, as placas que estavam sobre o jovem. A remoção precisou ser minuciosa, já que qualquer movimento brusco poderia provocar novos cortes ou agravar a situação. Após o resgate, o rapaz foi levado ao Hospital Municipal Ruth Cardoso para avaliação médica.

Um jovem de 23 anos passou por momentos dramáticos após ser prensado por cerca de 500 quilos de placas de vidro em um estabelecimento comercial de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (2). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rapaz ficou completamente imóvel entre a parede e o chão, sem conseguir se libertar. O espaço onde ele estava foi tomado por pedaços de vidro que se partiram durante o ocorrido.

Após o socorro, a cena do acidente ficou sob os cuidados do dono do estabelecimento, da Polícia Militar e da Guarda Municipal. As causas do incidente ainda não foram informadas, mas o caso segue sendo acompanhado pelas autoridades.