É de Piracicaba: Beraldo é campeão da Champions com o PSG

Piracicaba está em festa. Neste sábado (31), o zagueiro piracicabano Lucas Beraldo entrou para a história ao conquistar, com o Paris Saint-Germain, o inédito título da Champions League — e com uma goleada histórica: 5 a 0 em cima do time da Inter de Milão.

Os gols da goleada saíram dos pés de Hakimi (12' do 1º tempo), Doué (20' e 18' do 2º tempo), Kvaratskhelia (28') e Mayulu (41'). Foi um massacre em Munique, o mundo assistiu a consagração de um time que vinha batendo na trave há anos. Finalmente, o PSG é campeão da Champions, pela primeira vez na sua história e sobrando em campo.

Mesmo sem entrar na decisão, Lucas Beraldo, de apenas 21 anos, é dono de um currículo invejável. Esse foi seu sétimo título com o PSG em apenas duas temporadas na equipe. Um feito para poucos.

Mas a caminhada do atleta começou longe dos holofotes. Criado em Piracicaba, Beraldo deu seus primeiros chutes nas escolinhas da cidade, passou pelos times de base do XV de Piracicaba, brilhou no São Paulo e, com talento de sobra, chamou atenção do Paris Saint Germain. Hoje, ele é mais um orgulho brasileiro brilhando na Europa.