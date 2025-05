Moto explode e homem morre em colisão frontal

Um grave acidente resultou na morte de um motociclista na manhã desta sexta-feira (30), no Anel Viário José Roberto Magalhães Teixeira, em Campinas. A colisão aconteceu por volta das 5h30, nas proximidades do entroncamento com a Rodovia Dom Pedro I, no sentido Atibaia.

De acordo com o Centro de Controle da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a motocicleta trafegava na contramão da via, no sentido sul, quando bateu de frente com um automóvel modelo Chevrolet Onix, na altura do quilômetro 5. Com o impacto, ambos os veículos pegaram fogo.

O motociclista morreu no local antes da chegada do resgate. Já o motorista do carro sofreu apenas ferimentos leves e foi atendido no local.