Estuprador de crianças é capturado pela polícia

A Polícia Militar prendeu nesta sexta-feira (30) um homem procurado pela Justiça por estupro de vulnerável, na cidade de Rafard, na Região Metropolitana de Piracicaba. A captura ocorreu por volta das 15h30, na Estrada Fazenda Itapeva, nas proximidades de uma empresa.

Os policiais da 2ª Companhia do 10º BPM/I já tinham conhecimento do mandado de prisão em aberto contra o indivíduo, condenado pelo artigo 217-A do Código Penal. Durante patrulhamento, a equipe avistou o suspeito no portão da empresa, reconhecendo suas características.