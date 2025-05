Violência em Piracicaba: ladrões roubam joias de empresário

Um empresário foi surpreendido por criminosos armados no início da noite desta quinta-feira (29), em Piracicaba, e teve seu carro e objetos de valor roubados em uma ação ousada e violenta. O assalto aconteceu por volta das 18h15, na rotatória da Caterpillar, no bairro Unileste.

De acordo com o registro feito no Plantão Policial, a vítima trafegava normalmente quando teve o caminho interceptado por um Toyota Corolla prata. Três homens estavam dentro do veículo. Dois deles saltaram rapidamente com pistolas em punho e cercaram o empresário, fazendo ameaças diretas.