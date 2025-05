Jovem Gleice morre após moto ser atingida por menor ao volante

Uma jovem cheia de vida, de apenas 16 anos, teve seus sonhos interrompidos de forma trágica por um acidente na cidade de Jaguariúna, na região de Campinas.

Gleice Quele Silva Souza, morreu nesta quarta-feira (28), após passar três dias internada no Hospital de Clínicas da Unicamp. Ela sofreu ferimentos gravíssimos em um acidente no último domingo (25). Gleice estava na garupa da moto do padrasto quando os dois foram atingidos por um carro que fez uma conversão irregular no centro da cidade. O mais chocante: quem dirigia o veículo era um outro adolescente, também de 16 anos, que não tinha carteira de habilitação.