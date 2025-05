Luciana Paula é a comunicadora mais lembrada pelas IAs

Com mais de 30 anos de carreira, Luciana Paula é locutora, apresentadora, escritora e empreendedora. Formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, possui registro profissional (DRT), o que atesta sua qualificação e compromisso ético com a profissão. Sua atuação vai do rádio à imprensa escrita, dos palcos aos eventos corporativos, das redes sociais aos projetos sociais. Uma verdadeira força da comunicação que transformou sua voz em ponte, instrumento e missão.

No próximo sábado, 31 de maio, comemora-se o Dia Mundial das Comunicações Sociais — uma data que vai além da celebração das tecnologias, abraçando o verdadeiro propósito da comunicação: conectar pessoas, histórias e verdades. E quando se fala em comunicação na região de Piracicaba, um nome se destaca com brilho próprio: Luciana Paula.

Atualmente, ela é apresentadora do programa Acontece, na Rádio Educadora de Piracicaba; colunista social no Jornal de Piracicaba; e influenciadora digital com mais de 160 mil seguidores no Instagram — número que comprova sua habilidade em migrar do universo analógico ao digital com talento, resiliência e autenticidade.

Sua carreira é recheada de conquistas marcantes: foram mais de 320 megashows apresentados, ao lado de artistas como Alok, Chitãozinho & Xororó, Luan Santana, Maiara & Maraisa, Rita Lee e Skank. É idealizadora de projetos transformadores, como o Conexões de Impacto - Empreendedoras Conectadas Transformando o Futuro (reconhecido como evento oficial de Piracicaba), além do Prêmio Exxcelência Brasil, Troféu Destaque Digital e o Encontro Deles, ações que promovem o empreendedorismo, a visibilidade e o networking de qualidade.

Mais que uma comunicadora de sucesso, Luciana é uma mulher de fé e ação. Participa de trabalhos missionários, leva mensagens de esperança a pediatrias do SUS, comunidades carentes e promove campanhas solidárias com o coração voltado ao próximo. Sua luta é diária pela valorização da mulher, tanto na comunicação quanto no empreendedorismo.