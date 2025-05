MC Poze do Rodo é preso após operação polícial

O cantor MC Poze do Rodo foi detido na madrugada desta quinta-feira (29) no Rio de Janeiro por policiais civis. A prisão ocorreu durante uma operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), no bairro do Recreio dos Bandeirantes na Zona Oeste.

A Polícia Civil do RJ afirmou que o cantor supostamente possui ligações com a facção criminosa Comando Vermelho - as investigações indicaram que o MC realizava shows exclusivamente em áreas dominadas pela milícia - durante esses eventos, a polícia notou a presença ostensiva de criminosos armados, que garantiriam a "segurança" tanto do artista quanto da ocasião.

Mais acusações