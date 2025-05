VÍDEO: virada no tempo marcou a quarta-feira em Piracicaba

A mudança já é o prenúncio do frio congelante que promete chegar com tudo na próxima sexta-feira (30), quando os termômetros vão despencar.

Quem passou pelo centro da cidade hoje já notou a diferente, com pessoas usando blusas e até jaquetas, que começaram a sair do fundo do armário. A cena na rua Rangel Pestana parecia até de um desfile de inverno improvisado. "Ontem estava um calor danado e hoje já vim com minha jaqueta jeans", comentou a escriturária Fabiana Brito, de 34 anos, na Praça do Terminal Central.

De acordo com a previsão do tempo, a mudança desta quarta-feira é só o aperitivo. O vento frio que chegou pela manhã deve oscilar amanhã, mantendo o clima mais ameno. Mas o destaque mesmo fica para sexta, quando a mínima prevista pode chegar aos gelados 10 ºC – temperatura bem abaixo do que os piracicabanos estão acostumados.

A Defesa Civil alerta para que a população se prepare para a queda brusca e cuide especialmente dos idosos e crianças, que sofrem mais com o frio. Já vendedores de roupas de inverno comemoram.