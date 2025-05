Artesã reborn de Piracicaba fala sobre 'febre' pela boneca

Nas últimas semanas, vídeos de pessoas tratando bonecos reborn como se fossem bebês reais chamaram atenção nas redes sociais e provocaram reações diversas do público — desde curiosidade até preocupação. Em matérias já publicadas no Jornal de Piracicaba, especialistas alertam para possíveis impactos emocionais em adultos que usam os bonecos como substitutos afetivos. No entanto, esse debate tem ofuscado a trajetória de profissionais que se dedicam à arte reborn como uma expressão legítima de sensibilidade, habilidade e criatividade.

É o caso de Nathalia Souza, artesã de Piracicaba, que descobriu o universo reborn em 2015, quando ainda havia poucos profissionais dessa área no Brasil. Desde então, ela mergulhou na técnica, investindo em cursos nacionais e internacionais. “Hoje me especializei em silicone sólido, o material que mais se assemelha à pele humana”, explica.

Como são feitos

A produção de um bebê reborn pode levar de 10 a 30 dias, e o processo é detalhado e técnico. Nathalia utiliza moldes de vinil com fisionomias realistas, nos quais aplica silicone líquido. O material passa por uma máquina a vácuo e depois é desmoldado. Só então começa a etapa mais minuciosa: pintura, matificação e enraizamento fio a fio do cabelo.

O resultado é uma peça de arte hiper-realista. E apesar do que se vê nas redes sociais, Nathalia afirma que a maior parte de seus clientes não busca os bonecos como substitutos emocionais. “Essa arte se popularizou muito mais entre crianças e colecionadores apaixonados do que entre adultos com problemas emocionais”, afirma. Ainda assim, ela reconhece o valor terapêutico que os reborns podem ter. “Os pais me contam que os bonecos ajudam as crianças a se afastarem das telas e terem momentos de brincadeiras lúdicas.”