Bebês Reborn: quais os riscos de tratá-los como reais?

O uso de elementos lúdicos por adultos, como jogos eletrônicos ou objetos de afeto, não é algo incomum nem necessariamente preocupante. O que deve ser observado, segundo a especialista, é o impacto funcional dessa prática na vida cotidiana. “A questão não está no reborn em si, mas no quanto ele interfere no convívio social, no trabalho ou na estabilidade emocional da pessoa. Quando há sofrimento ou prejuízo concreto, o sinal vermelho se acende”, afirma.

Como familiares devem agir

Para quem convive com alguém muito apegado a uma boneca reborn, a orientação é olhar com empatia, sem julgamentos precipitados. É essencial avaliar se a relação com o objeto está inserida em uma rotina emocionalmente estável ou se encobre um sofrimento maior. “Se a pessoa mantém funcionalidade e bem-estar, o reborn pode ser apenas uma expressão afetiva. Mas se houver sintomas de sofrimento, o acolhimento e o encaminhamento a um profissional de saúde mental são fundamentais”, conclui a psiquiatra.