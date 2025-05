Terror com facão: homem ameaça mulher e ofende GCM em Piracicaba

Um homem foi detido na noite deste domingo (25), após ameaçar uma mulher com um facão em uma vila residencial no bairro Pauliceia em Piracicaba.

Durante buscas no imóvel, os agentes localizaram a arma branca em um cômodo lateral. A vítima, acompanhada de seus filhos pequenos, foi conduzida à Delegacia de Defesa da Mulher junto com o agressor. No caminho até a delegacia, o suspeito desacatou uma agente da Guarda Civil com ofensas verbais e de cunho sexual, usando linguagem desrespeitosa.

Apesar da gravidade da ocorrência e da reincidência criminal do indivíduo, ele foi liberado após a lavratura de um termo circunstanciado por ameaça e desacato. A autoridade policial solicitou a concessão de medida protetiva em favor da vítima.

O caso segue sob investigação.