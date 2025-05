90ª edição da Festa de São João de Tupi promete ser histórica

A 90ª edição da Festa de São João do Tupi será realizada nos dias 22 e 23 de junho, na Paróquia São José, localizada no distrito de Tupi, em Piracicaba (SP). A entrada será gratuita em todos os dias do evento.

No domingo (22), a programação começa às 11h com o almoço no salão principal, que segue até as 16h, e reabre das 18h às 22h. Serão oferecidos pratos como cuscuz, quarto de leitoa, frango assado e frango a passarinho. As barracas funcionarão a partir das 11h. Às 19h, será celebrada a missa com bênção de São João. A partir das 16h, haverá apresentações musicais no palco.

Na segunda-feira (23), as atividades começam com missa às 11h, seguida pelo almoço no salão, com os mesmos horários do dia anterior. As atrações musicais ocorrem às 16h. O encerramento está previsto para as 18h, com o levantamento do mastro, acendimento da fogueira e queima de fogos.

Na terça-feira (24), a programação religiosa segue com missa em homenagem a São João Batista, às 20h.

Histórico da festa