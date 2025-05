Pai descobre rede de automutilação ao vasculhar celular

Um pai, identificado como Paulo (nome fictício), viveu uma reviravolta emocional ao descobrir que sua filha adolescente participava de um grupo online voltado à automutilação. O alerta veio após ele assistir, por acaso, a uma reportagem exibida pelo Fantástico, em 2023, que tratava de comunidades virtuais que incentivam práticas autodestrutivas entre adolescentes.

O episódio serviu como ponto de virada para a família, que não imaginava o que se passava nos bastidores do uso digital da filha. “O dia em que percebi a gravidade foi quando ela se cortou e me pediu ajuda, dizendo que estava surtada. Levei imediatamente ao hospital”, relatou Paulo ao g1. Enquanto ela recebia atendimento médico, ele decidiu olhar o celular da filha com mais atenção — e foi aí que uma palavra se destacou: Lulz.

Do espanto à compreensão