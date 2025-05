Helinho assina convênio de R$ 1 mi para reforma de ciclovia

O prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta, assinou nesta segunda-feira, 26/05, convênio com o Governo do Estado de São Paulo que garante o repasse de R$ 1 milhão para o município, por meio do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), da Secretaria da Justiça e Cidadania. O recurso será investido na reforma da ciclovia da avenida Cruzeiro do Sul e na implantação de um estacionamento com piso intertravado.

O convênio foi firmado por Helinho Zanatta e o secretário-executivo do FID e da Secretaria de Justiça e Cidadania, Raul Christiano de Oliveira Sanchez, e o secretário da Justiça e Cidadania e presidente do Conselho Gestor, Fábio Prieto de Souza.

O intuito da obra é recuperar o Parque Linear da Avenida Cruzeiro do Sul, a partir da reforma da ciclovia, com instalação de faixas elevadas para pedestres e implantação de piso drenante na pista de caminhada. Além disso, inclui também a instalação de piso intertravado ao final da avenida, para facilitar o acesso dos barcos para a rampa de descida no rio Piracicaba – o estacionamento a ser implantado será para os barcos.